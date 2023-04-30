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Оккупанты в Луганской области ограничивают похоронные процессии за мобилизованными, — Генштаб

30 апреля 2023 19:36
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Оккупанты в Луганской области ограничивают похоронные процессии за мобилизованными, — Генштаб
Похороны русского военного. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Временно оккупационные власти Луганска настаивают на кремации погибших, чтобы не было недовольства населения. Каждый день погибают около 70 жителей.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек.

Помимо этого так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению.

Также стало известно, что местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска.

Напомним, что в Сватовском районе Луганской области на территории, захваченной врагом, местный школьный комплекс занят оккупантами для размещения своих военнослужащих. Генштаб ВСУ сообщает, что это не единственный случай, когда здания образовательных учреждений используются противником для своих целей.

Власти "ЛНР" распорядились развернуть госпиталь в доме культуры. Раненых русских военных негде лечить.

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