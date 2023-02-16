Окупанти вбили п'ятьох цивільних у Бахмуті

РСЗО "Град"

Російські війська продовжують знищувати цивільних на Донеччині. У Бахмуті, 16 лютого, ворожий вогонь із РСЗО "Град" накрив житловий квартал та вбив п'ятьох цивільних.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Що відомо про обстріл

За даними слідства, 16 лютого 2023 року війська держави-агресора обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Снаряди влучили у житловий квартал міста. Внаслідок цього загинуло троє чоловіків та двоє жінок.

Окрім того, дев'ятеро громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також зафіксовано пошкодження у кількох житлових будинках. Правоохоронці зазначили, що обстріли міста не вщухають досі.

Нагадаємо, відомий російський бізнесмен із путінського оточення Євген Пригожин заявив, що у невдачі окупантів під Бахмутом винне військове керівництво в москві. Пригожин запевнив, що Бахмут можна було захопити ще у грудні.

Тим часом лінія оборони у Бахмуті тримається, наразі її контролюють професійні підрозділи ЗСУ. Хоча останнім часом почастішали удари РСЗО (один із типів артилерійських систем), мінометами, ствольною артилерією та авіацією. Також ворог намагається пролізти всередину міста як з допомогою великих груп, так і маленьких.