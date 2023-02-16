оккупанты убили пятерых гражданских в Бахмуте

Оккупанты накрыли "Градом" жилой квартал в Бахмуте: погибли пять человек
Российские войска продолжают уничтожать гражданских в Донецкой области. В Бахмуте, 16 февраля, вражеский огонь из РСЗО "Град" накрыл жилой квартал и убил пятерых гражданских.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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Что известно об обстреле
По данным следствия, 16 февраля 2023 года войска государства-агрессора обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды попали в жилой квартал города. В результате погибли трое мужчин и две женщины.
Кроме того, девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Также зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах. Правоохранители отметили, что обстрелы города не утихают до сих пор.
Напомним, известный российский бизнесмен из путинского окружения Евгений Пригожин заявил, что в неудаче оккупантов под Бахмутом виновато военное руководство в москве. Пригожин заверил, что Бахмут можно было увлечь еще в декабре.
Между тем, линия обороны в Бахмуте держится, сейчас ее контролируют профессиональные подразделения ВСУ. Хотя в последнее время участились удары РСЗО (один из типов артиллерийских систем) минометами, ствольной артиллерией и авиацией. Также враг пытается пролезть внутрь города как с помощью больших групп, так и маленьких.