оккупанты убили пятерых гражданских в Бахмуте

РСЗО "Град"

Российские войска продолжают уничтожать гражданских в Донецкой области. В Бахмуте, 16 февраля, вражеский огонь из РСЗО "Град" накрыл жилой квартал и убил пятерых гражданских.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Что известно об обстреле

По данным следствия, 16 февраля 2023 года войска государства-агрессора обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды попали в жилой квартал города. В результате погибли трое мужчин и две женщины.

Кроме того, девять граждан получили ранения разной степени тяжести. Также зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах. Правоохранители отметили, что обстрелы города не утихают до сих пор.

Напомним, известный российский бизнесмен из путинского окружения Евгений Пригожин заявил, что в неудаче оккупантов под Бахмутом виновато военное руководство в москве. Пригожин заверил, что Бахмут можно было увлечь еще в декабре.

Между тем, линия обороны в Бахмуте держится, сейчас ее контролируют профессиональные подразделения ВСУ. Хотя в последнее время участились удары РСЗО (один из типов артиллерийских систем) минометами, ствольной артиллерией и авиацией. Также враг пытается пролезть внутрь города как с помощью больших групп, так и маленьких.