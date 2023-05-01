Оккупанты пытаются пополнить потери в живой силе заключенными россиянами, завербованных ЧВК "Вагнер"

Российские оккупанты из ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

Российские оккупанты дальше пытаются восполнить свои потери в живой силе. Они привлекают на войну все больше заключенных россиян, завербованных ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что подобное пополнение в живой силе оккупантов ожидается также в районе Луганска. Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города около 200 осужденных россиян. В целом подготовка продлится несколько недель.

Личному составу комендантской роты РФ, обеспечивающему охрану заключенных, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.

Напомним, российская частная военная компания "Вагнер" понесла огромные потери. "Вагнеровцам" не кем воевать, а трупы своих убитых коллег они не забирают с поля боя.

Также мы писали, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что его группа скоро исчезнет из-за нехватки наемников. Пригожин отметил, что "Вагнер" пришел к концу своего существования и вскоре уйдет в историю.

Добавим, группа депутатов британского парламента призывает объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.