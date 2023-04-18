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Оккупанты не могут найти новых "полицейских" на временно оккупированных территориях, — ЦНС

18 апреля 2023 11:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты не могут найти новых "полицейских" на временно оккупированных территориях, — ЦНС
Российские оккупанты на машинах едут на боевые позиции. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Враг, который оккупировал определенную территорию Украины, планирует расширить свой штат полицейских на этой территории. Однако, в настоящее время у них наблюдается дефицит кадров, и они пытаются решить эту проблему, набирая новых участковых из бывших местных работников МВД.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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К сожалению для оккупантов, желающих работать в полиции меньше, чем они ожидали. Чтобы привлечь больше кандидатов, оккупанты снизили требования для кандидатов и даже не требуют официального подтверждения стажа. Достаточно иметь рекомендации от двух действующих работников МВД. Это означает, что у оккупантов нет возможности оценить опыт и профессионализм кандидатов.

Центр национального сопротивления, который является главным движением сопротивления на территории, которую оккупировали враги, знает каждого коллаборанта, который решит работать на оккупантов. Они уже собирают информацию о каждом коллаборанте и не оставят безнаказанным ни одного из них после деоккупации региона.

Оккупанты понимают, что наличие местных работников в полиции может повысить эффективность контроля на территории и улучшить отношения с местными жителями. Однако, это может вызвать негативную реакцию у жителей и усилить давление на коллаборантов. Кроме того, в случае деоккупации, эти коллаборанты будут считаться предателями и неизбежно столкнутся с юридической ответственностью.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Кроме того, 16 апреля, оккупанты продолжали обстреливать Сумскую область. Они атаковали три громады. В общей сложности было зафиксировано 16 "прилетов" из вражеских минометов и артиллерии.

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