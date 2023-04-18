Сколько раз в сутки оккупанты обстреляли Украину: в Генштабе рассказали, где было тяжелее всего

Российские оккупанты в Украине. Фото: google.com

В течение суток, 17 апреля, российские войска более 70 раз обстреляли Украину. Враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины до сих пор остается высокой.

На каких направлениях тяжелее всего

Как отметили в ведомстве, враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Кроме того, 16 апреля, оккупанты продолжали обстреливать Сумскую область. Они атаковали три общины. В общей сложности было зафиксировано 16 "прилетов" из вражеских минометов и артиллерии.