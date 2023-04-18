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Сколько раз в сутки оккупанты обстреляли Украину: в Генштабе рассказали, где было тяжелее всего

18 апреля 2023 07:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько раз в сутки оккупанты обстреляли Украину: в Генштабе рассказали, где было тяжелее всего
Российские оккупанты в Украине. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В течение суток, 17 апреля, российские войска более 70 раз обстреляли Украину. Враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Сколько раз в сутки оккупанты обстреляли Украину

За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

В Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины до сих пор остается высокой.

На каких направлениях тяжелее всего

Как отметили в ведомстве, враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Кроме того, 16 апреля, оккупанты продолжали обстреливать Сумскую область. Они атаковали три общины. В общей сложности было зафиксировано 16 "прилетов" из вражеских минометов и артиллерии.

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