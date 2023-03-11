Оккупанты не пускают жителей Донецкой области домой без регистрации, — Генштаб
Российские оккупанты продолжают терроризировать местных жителей Донецкой области. Так, они не пускают людей домой без регистрации.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Оккупанты терроризируют людей
В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.
Напомним, утром 8 марта Авдеевский коксохимический завод, расположенный на территории, контролируемой российскими оккупационными войсками, был атакован. Согласно сообщению главы городской военной администрации, Виталия Барабаша, административное здание завода было обстреляно, а три человека получили ранения.
Также мы писали, что 6 марта, в Донецкой области в результате массированных российских обстрелов погибла пожилая женщина. Восемь мирных жителей получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
Добавим, в результате обстрелов Донецкой области 4 марта погибли две женщины. Правоохранители возбудили уголовное производство.