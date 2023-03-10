Оккупанты снова обстреляли Донецкую область: восемь раненых

Последствия российского обстрела

Оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки восемь человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Оккупанты совершили обстрел жилых кварталов.

"По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган", — говорится в сообщении.

В результате обстрела трое мужчин и четыре женщины получили телесные повреждения, а 53-летний водитель маршрутного такси — осколочное ранение.

"Повреждены или полностью разрушены около 14 частных домовладений, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, утром 8 марта Авдеевский коксохимический завод, расположенный на территории, контролируемой российскими оккупационными войсками, был атакован. Согласно сообщению главы городской военной администрации, Виталия Барабаша, административное здание завода было обстреляно, а три человека получили ранения.

Также мы писали, что 6 марта, в Донецкой области в результате массированных российских обстрелов погибла пожилая женщина. Восемь мирных жителей получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Добавим, в результате обстрелов Донецкой области 4 марта погибли две женщины. Правоохранители возбудили уголовное производство.