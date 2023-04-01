Оккупанты не выполнили стратегические цели кремля, — представитель ГУР

Российские оккупанты

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что оккупационные войска рф не смогли достичь ни одной из стратегических целей, которые им были поставлены в кремле. Кампания, которую россияне называли "новое русское великое наступление", находится на своем апогее, но россия не смогла выполнить очередные сроки и задачи путина, в частности, взять Донбасс до конца марта.

Об этом Юсов сообщил в эфире 24 Канала, передает ГУР МО.

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Стратегические цели россиян

Ни одна из озвученных стратегических целей этой войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута. Условный выход на админграницы позволил бы российским пропагандистам сказать, что хоть какие-то цели этой СВО достигнуты, и переходить к попыткам заморозить ситуацию и диктовать мир на своих условиях.

Несмотря на разные происхождение, вероисповедание и язык, украинцы единственная нация, которая борется с оккупантами. Россияне имеют потенциальный человеческий мобилизационный ресурс и количество сохраняется, законсервировано, есть большое количество устаревших образцов.

Однако, формально ресурсы могут быть, фактически — военно-политическое руководство государства агрессора понимает, что долгая война — это столь же катастрофический сценарий для россии.

Российские сигналы об установлении статус-кво и признании новых граничных реалий на самом деле свидетельствуют о том, что кремль не хочет продолжения долгой войны.

путинская россия является слабым государством, зависимым от многих факторов. Существует усталость и недовольство среди номенклатуры, бизнес-элиты от того, куда завел их путин.

Напомним, настроения в кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест владимира путина. В россии уже начали искать ему преемника.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о "достижениях" россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для рф дальше все будет еще хуже.

Добавим, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.