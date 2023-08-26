Оккупанты беспощадно обстреляли Запорожскую область: в полиции рассказали о последствиях

Разрушение после российских обстрелов в Запорожской обл. Фото: Национальная полиция

За минувшие сутки, 25 августа оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела села Малая Токмачка погиб местный житель, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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25 августа российские террористы применили против мирных жителей региона БПЛА, реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию. Всего за сутки сотрудники полиции зарегистрировали 41 сообщение о разрушении.

Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция

Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция

Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция 1/3 _ 3

Под обстрелами россиян оказались:

Гуляйполе,

Орехов,

Степногорск,

Железнодорожное,

Гуляйпольское,

Темировка,

Новоалександровка,

Новоандреевка,

Новодаровка,

Леводное,

Червоное,

Ольговское,

Новоданиловка,

Белогорье,

Яблоковое,

Преображенка,

Чаривное,

Верхняя Терса,

Староукраинка,

Каменское,

Степное,

Лобковое,

Малые Щербаки.

К тому же утром 25 августа противник ударил по Таврийскому авиационной управляемой ракете.

"Разрушены дома, территории частных домовладений, складские помещения местного предприятия, сельскохозяйственная техника и транспортное средство", — сообщает полиция.

Во время артиллерийского обстрела русскими войсками степногорских разрушений подверглись квартиры местных жителей и автомобиль.

Последствия русских обстрелов. Фото: полиция Запорожской обл.

Пожар, возникший из-за обстрелов. Фото: полиция Запорожской обл.

Поврежденный обстрелом автомобиль. Фото: полиция Запорожской обл. 1/3 _ 3

В то же время из-за действий оккупантов в Пологовском районе один мирный житель погиб.

"В результате обстрела из РСЗО "Град" Малой Токмачки Пологовского района погиб 58-летний гражданский мужчина, еще один 59-летний пострадавший местный житель госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Все военные преступления российских оккупантов правоохранители задокументировали.

Скриншот сообщения полиции Запорожской обл.

Напомним, российские войска мощно обстреляли пограничники Украины. Стало известно, куда попали.

Также ночью в Запорожской области раздавались мощные взрывы.