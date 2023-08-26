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Оккупанты беспощадно обстреляли Запорожскую область: в полиции рассказали о последствиях

26 августа 2023 17:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Оккупанты беспощадно обстреляли Запорожскую область: в полиции рассказали о последствиях
Разрушение после российских обстрелов в Запорожской обл. Фото: Национальная полиция
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

За минувшие сутки, 25 августа оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела села Малая Токмачка погиб местный житель, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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25 августа российские террористы применили против мирных жителей региона БПЛА, реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию. Всего за сутки сотрудники полиции зарегистрировали 41 сообщение о разрушении.

  • Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция
  • Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция
  • Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция
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Под обстрелами россиян оказались:

  • Гуляйполе,
  • Орехов,
  • Степногорск,
  • Железнодорожное,
  • Гуляйпольское,
  • Темировка,
  • Новоалександровка,
  • Новоандреевка,
  • Новодаровка,
  • Леводное,
  • Червоное,
  • Ольговское,
  • Новоданиловка,
  • Белогорье,
  • Яблоковое,
  • Преображенка,
  • Чаривное,
  • Верхняя Терса,
  • Староукраинка,
  • Каменское,
  • Степное,
  • Лобковое,
  • Малые Щербаки.

К тому же утром 25 августа противник ударил по Таврийскому авиационной управляемой ракете.

"Разрушены дома, территории частных домовладений, складские помещения местного предприятия, сельскохозяйственная техника и транспортное средство", — сообщает полиция.

Во время артиллерийского обстрела русскими войсками степногорских разрушений подверглись квартиры местных жителей и автомобиль.

  • Последствия русских обстрелов. Фото: полиция Запорожской обл.
  • Пожар, возникший из-за обстрелов. Фото: полиция Запорожской обл.
  • Поврежденный обстрелом автомобиль. Фото: полиция Запорожской обл.
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В то же время из-за действий оккупантов в Пологовском районе один мирный житель погиб.

"В результате обстрела из РСЗО "Град" Малой Токмачки Пологовского района погиб 58-летний гражданский мужчина, еще один 59-летний пострадавший местный житель госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Все военные преступления российских оккупантов правоохранители задокументировали.

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Скриншот сообщения полиции Запорожской обл.

Напомним, российские войска мощно обстреляли пограничники Украины. Стало известно, куда попали.

Также ночью в Запорожской области раздавались мощные взрывы.

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