Оккупанты беспощадно обстреляли Запорожскую область: в полиции рассказали о последствиях
За минувшие сутки, 25 августа оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела села Малая Токмачка погиб местный житель, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Что известно об обстрелах Запорожской области за прошедшие сутки
25 августа российские террористы применили против мирных жителей региона БПЛА, реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию. Всего за сутки сотрудники полиции зарегистрировали 41 сообщение о разрушении.
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Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция
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Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция
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Последствия обстрелов Запорожской обл. Фото: полиция
Под обстрелами россиян оказались:
- Гуляйполе,
- Орехов,
- Степногорск,
- Железнодорожное,
- Гуляйпольское,
- Темировка,
- Новоалександровка,
- Новоандреевка,
- Новодаровка,
- Леводное,
- Червоное,
- Ольговское,
- Новоданиловка,
- Белогорье,
- Яблоковое,
- Преображенка,
- Чаривное,
- Верхняя Терса,
- Староукраинка,
- Каменское,
- Степное,
- Лобковое,
- Малые Щербаки.
К тому же утром 25 августа противник ударил по Таврийскому авиационной управляемой ракете.
"Разрушены дома, территории частных домовладений, складские помещения местного предприятия, сельскохозяйственная техника и транспортное средство", — сообщает полиция.
Во время артиллерийского обстрела русскими войсками степногорских разрушений подверглись квартиры местных жителей и автомобиль.
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Последствия русских обстрелов. Фото: полиция Запорожской обл.
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Пожар, возникший из-за обстрелов. Фото: полиция Запорожской обл.
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Поврежденный обстрелом автомобиль. Фото: полиция Запорожской обл.
В то же время из-за действий оккупантов в Пологовском районе один мирный житель погиб.
"В результате обстрела из РСЗО "Град" Малой Токмачки Пологовского района погиб 58-летний гражданский мужчина, еще один 59-летний пострадавший местный житель госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.
Все военные преступления российских оккупантов правоохранители задокументировали.
Напомним, российские войска мощно обстреляли пограничники Украины. Стало известно, куда попали.
Также ночью в Запорожской области раздавались мощные взрывы.