Окупанти облаштовують бойові позиції на фронті саморобною вибухівкою, — RUSI

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російські окупанти облаштовують власні бойові позиції саморобною вибухівкою. Це вони роблять для того, аби ліквідувати українських військових, які проводять контрнаступ.

Про це повідомили в Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI), пише Sky News.

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Вдаються до різних методів

Зазначається, що російська армія вдається до таких методів через зменшення кількості артилерійських гармат і скорочення запасів боєприпасів.

"Росіяни оцінюють це як більш оперативний і гарантований спосіб, ніж застосування артилерійського вогню, і як загрозу найбільш сміливим і боєздатним штурмовим підрозділам в українських формуваннях, що стримує атаки на вогневі точки", — наголосили в RUSI.

Ситуація на фронті

У загарбників потужна не лише перша, а друга лінія оборони, оскільки російські війська окопувались понад рік. Ця лінія містить мережу підземних тунелів.

Своєю чергою українські піхотинці просунулися вперед за протитанковими ровами та попри перешкоди "зуби дракона", які росіяни підготували перед контрнаступом ЗСУ. Українські сили розширюють пролом, який вони вже зробили в одному російському оборонному шарі.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій професійно ліквідували російську гаубицю калібру 122-мм Д-30. Перед цим українські воїни провели аеророзвідку, де виявили ворожу ціль.