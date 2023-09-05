Оккупанты обустраивают боевые позиции на фронте самодельной взрывчаткой, — RUSI
Российские оккупанты обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой. Это они делают для того, чтобы ликвидировать украинских военных, проводящих контрнаступление.
Об этом сообщили в Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI), пишет Sky News.
Прибегают к разным методам
Отмечается, что российская армия прибегает к таким методам из-за уменьшения количества артиллерийских орудий и сокращения запасов боеприпасов.
"Россияне оценивают это как более оперативный и гарантированный способ, чем применение артиллерийского огня, и как угрозу наиболее смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, что сдерживает атаки на огневые точки", — отметили в RUSI.
Ситуация на фронте
У захватчиков мощная не только первая, а вторая линия обороны, поскольку российские войска окапывались больше года. Эта линия содержит сеть подземных тоннелей.
В свою очередь украинские пехотинцы продвинулись вперед за противотанковыми рвами и, несмотря на препятствия "зубы дракона", которые россияне подготовили перед контрнаступлением ВСУ. Украинские силы расширяют брешь, которую они уже сделали в одном российском оборонном слое.
Напомним, Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122-мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили враждебную цель.