Оккупанты обустраивают боевые позиции на фронте самодельной взрывчаткой, — RUSI

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Российские оккупанты обустраивают собственные боевые позиции самодельной взрывчаткой. Это они делают для того, чтобы ликвидировать украинских военных, проводящих контрнаступление.

Об этом сообщили в Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI), пишет Sky News.

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Прибегают к разным методам

Отмечается, что российская армия прибегает к таким методам из-за уменьшения количества артиллерийских орудий и сокращения запасов боеприпасов.

"Россияне оценивают это как более оперативный и гарантированный способ, чем применение артиллерийского огня, и как угрозу наиболее смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, что сдерживает атаки на огневые точки", — отметили в RUSI.

Ситуация на фронте

У захватчиков мощная не только первая, а вторая линия обороны, поскольку российские войска окапывались больше года. Эта линия содержит сеть подземных тоннелей.

В свою очередь украинские пехотинцы продвинулись вперед за противотанковыми рвами и, несмотря на препятствия "зубы дракона", которые россияне подготовили перед контрнаступлением ВСУ. Украинские силы расширяют брешь, которую они уже сделали в одном российском оборонном слое.

Напомним, Силы специальных операций профессионально ликвидировали российскую гаубицу калибра 122-мм Д-30. Перед этим украинские воины провели аэроразведку, где обнаружили враждебную цель.