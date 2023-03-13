Оккупанты обстреляли Авдеевку и Константиновку, есть погибшие и раненые, — Офис генпрокурора
Сегодня, 13 марта, российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" Авдеевку и Константиновку. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
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Как отмечается, в результате атак в Авдеевке погибла 46-летняя женщина, еще пятеро жителей Константиновки — четверо мужчин и одна женщина получили осколочные ранения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, разрушения получили частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобили. На местах работают прокуроры, правоохранители и спасатели.
Известно, что Донецкая областная прокуратура уже приступила к соответствующему расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, оккупанты обстреляли общежитие в Сумской области, в результате чего погиб работник лицея.
Также ранее в Оперативном командовании "Север" сообщали, что российские военные обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.
Кроме того, сегодня утром оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок на Николаевщине. В результате атаки погибли два человека.