Оккупанты обстреляли Авдеевку и Константиновку, есть погибшие и раненые, — Офис генпрокурора

Из-за атаки рф погибла 46-летняя женщина

Сегодня, 13 марта, российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" Авдеевку и Константиновку. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

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Как отмечается, в результате атак в Авдеевке погибла 46-летняя женщина, еще пятеро жителей Константиновки — четверо мужчин и одна женщина получили осколочные ранения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, разрушения получили частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобили. На местах работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

Известно, что Донецкая областная прокуратура уже приступила к соответствующему расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, оккупанты обстреляли общежитие в Сумской области, в результате чего погиб работник лицея.

Также ранее в Оперативном командовании "Север" сообщали, что российские военные обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.

Кроме того, сегодня утром оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок на Николаевщине. В результате атаки погибли два человека.