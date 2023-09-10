Оккупанты обстреляли авто с иностранными волонтерами: есть погибший
Российские оккупанты обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, которые ехали возле Часового Яра Донецкой области. В результате атаки РФ один из них погиб.
Об этом сообщает организация Road2Relief.
Обстрел авто с волонтерами
Организация пишет, что четверо волонтеров ехали в село Ивановское микроавтобусом, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра авто попало под российский обстрел. В результате прямого попадания транспортное средство перевернулось и загорелось.
В автомобиле были:
- немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик;
- шведский волонтер Йохан Матиас Тир;
- волонтер из Канады Энтони "Тонко" Игнат;
- испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.
Организация подтвердила гибель Энтони Игната. Рубен Мавик и Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги. В настоящее время они находятся в больнице в стабильном состоянии.
Эмма Игуаль считается пропавшей без вести.
Что известно о погибшем волонтере
Энтони "Тонко" Игнат был гражданином Канады и имел словацкое происхождение. Он жил в провинции Онтарио, где работал разнорабочим. Мужчине было 58 лет.
В прошлом году волонтер продал свой грузовик и переехал в Украину, чтобы помогать людям.
"Новости о том, что у вас происходит, поразили меня в самое сердце. Мои родители родом из Словакии. Там мне не довелось побывать, но она совсем рядом. Поэтому и к Украине у меня теплые чувства. Поэтому я здесь и помогаю, чем могу", — говорил волонтер.
Напомним, в субботу, 9 сентября, российские террористы обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области. По фактам убийства троих и ранения шести человек правоохранители начали расследование.
Также мы писали, что российские войска нанесли удары по 24 городам и селам Запорожской области. Всего было зафиксировано 96 попаданий.
Добавим, сегодня ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате этого травмированы четыре человека.