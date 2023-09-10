Оккупанты обстреляли авто с иностранными волонтерами: есть погибший

Иностранные волонтеры. Фото: instagram.com/road2relief_ru

Российские оккупанты обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, которые ехали возле Часового Яра Донецкой области. В результате атаки РФ один из них погиб.

Об этом сообщает организация Road2Relief.

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Обстрел авто с волонтерами

Организация пишет, что четверо волонтеров ехали в село Ивановское микроавтобусом, чтобы оценить потребности мирных жителей. В районе Часового Яра авто попало под российский обстрел. В результате прямого попадания транспортное средство перевернулось и загорелось.

В автомобиле были:

немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик;

шведский волонтер Йохан Матиас Тир;

волонтер из Канады Энтони "Тонко" Игнат;

испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.

Организация подтвердила гибель Энтони Игната. Рубен Мавик и Матиас Тир получили тяжелые осколочные ранения и ожоги. В настоящее время они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Эмма Игуаль считается пропавшей без вести.

Что известно о погибшем волонтере

Энтони "Тонко" Игнат был гражданином Канады и имел словацкое происхождение. Он жил в провинции Онтарио, где работал разнорабочим. Мужчине было 58 лет.

В прошлом году волонтер продал свой грузовик и переехал в Украину, чтобы помогать людям.

"Новости о том, что у вас происходит, поразили меня в самое сердце. Мои родители родом из Словакии. Там мне не довелось побывать, но она совсем рядом. Поэтому и к Украине у меня теплые чувства. Поэтому я здесь и помогаю, чем могу", — говорил волонтер.

Напомним, в субботу, 9 сентября, российские террористы обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области. По фактам убийства троих и ранения шести человек правоохранители начали расследование.

Также мы писали, что российские войска нанесли удары по 24 городам и селам Запорожской области. Всего было зафиксировано 96 попаданий.

Добавим, сегодня ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате этого травмированы четыре человека.