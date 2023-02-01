Обстріли Краматорська 1 лютого — зруйновано два під'їзди

Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Краматорську, під завалами люди
Увечері, 1 лютого, російські окупаційні війська вдарили по багатоповерхівці в Краматорську. Під завалами люди, є загиблі та поранені.
Про це повідомив мир Краматорська Олександр Гончаренко.
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Удар по Краматорську
Увечері, 1 лютого, російська ракета влучила у житловий будинок в Краматорську. Відомо, що зруйновані щонайменше два під'їзди. Під завалами чути крики людей.
"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені. На місцях працюють всі відповідні служби", — повідомив Гончаренко.
У Telegram-каналах почали публікувати фото з місця трагедії.
Також про ракетний удар у Краматорську повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Краматорськ. Черговий теракт злочинців і терористів з росії", — написав він.
Нагадаємо, 29 січня увечері окупанти атакували Харків. Ворожа ракета влучила у житловий будинок у Київському районі.
Згодом у соцмережах з'явилися фото будинку. З повідомлень дописувачів відомо, що пошкодження у будинку серйозні. Як мінімум половина будівлі знищена.
Окрім того, 29 січня окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж, є загиблі.
Також вранці 28 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Фото з місцевих Telegram-каналів