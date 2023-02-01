Обстрелы Краматорска 1 февраля — разрушены два подъезда

Обстрелы Краматорска

Вечером, 1 февраля, российские оккупационные войска ударили по многоэтажке в Краматорске. Под завалами люди, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мир Краматорска Александр Гончаренко.

Удар по Краматорску

Вечером, 1 февраля, российская ракета попала в жилой дом в Краматорске. Известно, что разрушены по меньшей мере два подъезда. Под завалами слышны крики людей.

"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы", — сообщил Гончаренко.

В Telegram каналах начали публиковать фото с места трагедии.

Также о ракетном ударе в Краматорске сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Краматорск. Очередной теракт преступников и террористов из россии", — написал он.

Напомним, 29 января вечером оккупанты атаковали Харьков. Вражеская ракета попала в жилой дом в Киевском районе.

Со временем в соцсетях появились фото дома. Из сообщений корреспондентов известно, что повреждения дома серьезны. Как минимум половина здания уничтожена.

Кроме того, 29 января оккупанты в очередной раз накрыли огнем Херсон. Снаряды попали в гражданские объекты и повлекли несколько пожаров, есть погибшие.

Также утром 28 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Фото из местных Telegram-каналов