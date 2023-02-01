Обстрелы Краматорска 1 февраля — разрушены два подъезда

Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске, под завалами люди
Вечером, 1 февраля, российские оккупационные войска ударили по многоэтажке в Краматорске. Под завалами люди, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил мир Краматорска Александр Гончаренко.
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Удар по Краматорску
Вечером, 1 февраля, российская ракета попала в жилой дом в Краматорске. Известно, что разрушены по меньшей мере два подъезда. Под завалами слышны крики людей.
"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы", — сообщил Гончаренко.
В Telegram каналах начали публиковать фото с места трагедии.
Также о ракетном ударе в Краматорске сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Краматорск. Очередной теракт преступников и террористов из россии", — написал он.
Напомним, 29 января вечером оккупанты атаковали Харьков. Вражеская ракета попала в жилой дом в Киевском районе.
Со временем в соцсетях появились фото дома. Из сообщений корреспондентов известно, что повреждения дома серьезны. Как минимум половина здания уничтожена.
Кроме того, 29 января оккупанты в очередной раз накрыли огнем Херсон. Снаряды попали в гражданские объекты и повлекли несколько пожаров, есть погибшие.
Также утром 28 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Фото из местных Telegram-каналов