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Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: пострадали люди

2 июля 2023 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне: пострадали люди
Последствия российского обстрела Херсона. Фото: t.me/phogovua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 2 июля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они попали в многоэтажку. К тому же под вражеским огнем оказалась аптека и общепит.

Об этом сообщает Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура.

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В ОВА сообщили, что в результате обстрела жилого квартала 50-летний мужчина получил ранения ног.

"Также оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне, из-за чего двое мирных людей — ранены. Их госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до четырех.

Пост
Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские оккупанты начали обстреливать город Херсон около 11:20. Атака происходила с временно оккупированной территории региона.

"Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Сейчас прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.

Пост
Пост Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 июля после непродолжительного перерыва оккупанты атаковали Киевщину дронами. Украинская ПВО сбила все вражеские цели, однако из-за падения обломков пострадал один человек.

Также мы писали, что 1 июля российские оккупанты обстреляли прифронтовые громады Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибший и раненые.

Добавим, 30 июня, российские оккупанты обстреляли жилой дом в Антоновке Херсонской области. В результате пострадала семья с ребенком.

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