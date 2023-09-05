Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома
Вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
По словам Лысака, для обстрела Великомихайловской громады Синельниковского района враг использовал "Ураган". Один из снарядов попал в частный дом, уничтожив его.
"Еще два дома повреждены. Горело хозяйственное сооружение — пожар потушили. Побитый мотоцикл", — рассказал Лысак.
К тому же захватчики дважды из тяжелой артиллерии целились по Никополю.
Лысак добавил, что в результате обстрелов люди не пострадали.
Напомним, вчера утром, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.
Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.
Добавим, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.