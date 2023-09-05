Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома arrow

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома

5 сентября 2023 08:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

По словам Лысака, для обстрела Великомихайловской громады Синельниковского района враг использовал "Ураган". Один из снарядов попал в частный дом, уничтожив его.

"Еще два дома повреждены. Горело хозяйственное сооружение — пожар потушили. Побитый мотоцикл", — рассказал Лысак.

К тому же захватчики дважды из тяжелой артиллерии целились по Никополю.

Лысак добавил, что в результате обстрелов люди не пострадали.

null
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
null
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
null
Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, вчера утром, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.

Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Добавим, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз