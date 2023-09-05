Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

По словам Лысака, для обстрела Великомихайловской громады Синельниковского района враг использовал "Ураган". Один из снарядов попал в частный дом, уничтожив его.

"Еще два дома повреждены. Горело хозяйственное сооружение — пожар потушили. Побитый мотоцикл", — рассказал Лысак.

К тому же захватчики дважды из тяжелой артиллерии целились по Никополю.

Лысак добавил, что в результате обстрелов люди не пострадали.

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, вчера утром, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.

Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Добавим, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.