Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела

Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли шесть человек, еще семь — получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Войска рф использовали для обстрела населенных пунктов северной части Донецкой области ракеты, артиллерию и РСЗО "Град".

"В эпицентре ударов вооруженных сил рф в очередной раз оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке — горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в с. Ласточкино Покровского района", — говорится в сообщении.

Во время российских обстрелов Бахмута, Горняка и Очеретино ранения различной степени тяжести получили семеро мирных жителей.

Взрывными волнами и обломками снарядов повреждены административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в рамках начавшегося в 2014 году конфликта на востоке Украины российские военные продолжают проводить атаки на гражданских жителей. В течение 3 апреля было зафиксировано четыре случая гибели мирных жителей в разных городах Донбасса: двое в Торецке, один в Авдеевке и еще один в Торском.

Также мы писали, что 3 апреля российские оккупанты атаковали Донецкую область. Они обстреляли Авдеевку и Часов Яр. В результате атаки рф погибла женщина.