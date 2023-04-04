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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

4 апреля 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли шесть человек, еще семь — получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Войска рф использовали для обстрела населенных пунктов северной части Донецкой области ракеты, артиллерию и РСЗО "Град".

"В эпицентре ударов вооруженных сил рф в очередной раз оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке — горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в с. Ласточкино Покровского района", — говорится в сообщении.

Во время российских обстрелов Бахмута, Горняка и Очеретино ранения различной степени тяжести получили семеро мирных жителей.

Взрывными волнами и обломками снарядов повреждены административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Россияне атаковали Донецкую область

Россияне атаковали Донецкую область

Россияне атаковали Донецкую область

Напомним, в рамках начавшегося в 2014 году конфликта на востоке Украины российские военные продолжают проводить атаки на гражданских жителей. В течение 3 апреля было зафиксировано четыре случая гибели мирных жителей в разных городах Донбасса: двое в Торецке, один в Авдеевке и еще один в Торском.

Также мы писали, что 3 апреля российские оккупанты атаковали Донецкую область. Они обстреляли Авдеевку и Часов Яр. В результате атаки рф погибла женщина.

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