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Оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области: что известно

31 марта 2023 20:45
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Последствия обстрелов
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Днем 31 марта российские оккупационные войска обстреляли Дружковку в Донецкой области. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как сообщила заместитель начальника Дружковской МВА Александра Пахомова, все началось в 16:30, обстрелов было несколько. Пока информация о пострадавших уточняется.

Она добавила, что известно о поврежденных жилых домах, объемы разрушений устанавливают.

Напомним, 27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по детскому дому в Дружковке Донецкой области. Здание почти полностью разрушено.

Также мы писали, что 26 марта российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В общем, за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.

Добавим, что россияне продолжают терроризировать и обстреливать мирное население в Донецкой области. На протяжении суток, 24 марта, оккупанты убили двух жителей Донбасса, еще троих — ранили.

Фото: Тарас Ибрагимов/Суспільне

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