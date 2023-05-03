Оккупанты обстреляли гипермаркет в Херсоне: известно о трех погибших

Последствия российского обстрела Херсона. Фото: МВД Украины

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали единственный гипермаркет, который работает в городе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Атака оккупантов на город произошла сегодня, около 11 часов утра.

"Три погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям", — рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что с российскими убийцами нельзя договариваться. По словам Клименко, оккупантов нужно привлечь к ответственности или уничтожить.

Напомним, 2 мая, вечером российские войска атаковали Казацкое Новокаховской громады. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина, говорят в ОВА.

Также мы писали, что в ночь на 3 мая российские оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Украину. Они использовали дроны-камикадзе иранского производства. Силам ПВО удалось приземлить более 20 вражеских воздушных целей.

Добавим, сегодня ночью, 3 мая, российские оккупанты атаковали Запорожье. Под вражеским прицелом оказались мирные дома одного из частных секторов города.