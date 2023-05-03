Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли гипермаркет в Херсоне: известно о трех погибших arrow

Оккупанты обстреляли гипермаркет в Херсоне: известно о трех погибших

3 мая 2023 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли гипермаркет в Херсоне: известно о трех погибших
Последствия российского обстрела Херсона. Фото: МВД Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали единственный гипермаркет, который работает в городе. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает МВД Украины.

Читайте также:

Российский обстрел Херсона

Атака оккупантов на город произошла сегодня, около 11 часов утра.

"Три погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям", — рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что с российскими убийцами нельзя договариваться. По словам Клименко, оккупантов нужно привлечь к ответственности или уничтожить.

Напомним, 2 мая, вечером российские войска атаковали Казацкое Новокаховской громады. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина, говорят в ОВА.

Также мы писали, что в ночь на 3 мая российские оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Украину. Они использовали дроны-камикадзе иранского производства. Силам ПВО удалось приземлить более 20 вражеских воздушных целей.

Добавим, сегодня ночью, 3 мая, российские оккупанты атаковали Запорожье. Под вражеским прицелом оказались мирные дома одного из частных секторов города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас