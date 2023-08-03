Россияне обстреляли общественный транспорт в Херсоне: ранены

Оккупанты обстреляли общественный транспорт в Херсоне: есть раненые
Утром 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, террористы попали по общественному транспорту.
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Обстрел Херсона
Сообщается, что оккупанты совершили обстрел из артиллерии. Вражеский огонь попал в общественный транспорт, который вез людей на работу.
В результате атаки три человека получили ранения.
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Напомним, 1 августа около 11:00 российские войска обстреляли больницу в Херсоне. В результате обстрела погиб молодой врач в свой первый рабочий день, также ранена медсестра.
Добавим, что 31 июля российские оккупанты обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.