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Оккупанты обстреляли общественный транспорт в Херсоне: есть раненые

3 августа 2023 09:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли общественный транспорт в Херсоне: ранены
Последствия обстрелов Херсона 31 июля. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 3 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В частности, террористы попали по общественному транспорту.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Сообщается, что оккупанты совершили обстрел из артиллерии. Вражеский огонь попал в общественный транспорт, который вез людей на работу.

В результате атаки три человека получили ранения.

Внимание! Чувствительный контент.

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Последствия обстрела 3 августа 2023 года

Напомним, 1 августа около 11:00 российские войска обстреляли больницу в Херсоне. В результате обстрела погиб молодой врач в свой первый рабочий день, также ранена медсестра.

Добавим, что 31 июля российские оккупанты обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

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