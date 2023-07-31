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Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблий та поранений

31 липня 2023 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблий та поранений
Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 31 липня, російські окупанти знову обстріляли місто Херсон. Під ворожим вогнем опинився мікрорайон Корабел.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін розповів, що під російський обстріл потрапив 65-річний чоловік, який перебував у власному автомобілі. 

"Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", — повідомив він.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 38-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з травмами ноги та руки.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріли у Херсоні загинув цивільний. 

Також ми писали, що сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг та Херсон. Внаслідок чергових ворожих атак є загиблі та поранені.

Додамо, через російський ракетний удар по Кривому Рогу відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень. 

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