Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблий та поранений
Сьогодні вдень, 31 липня, російські окупанти знову обстріляли місто Херсон. Під ворожим вогнем опинився мікрорайон Корабел.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсона
Прокудін розповів, що під російський обстріл потрапив 65-річний чоловік, який перебував у власному автомобілі.
"Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", — повідомив він.
Внаслідок обстрілу поранення отримав 38-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з травмами ноги та руки.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріли у Херсоні загинув цивільний.
Також ми писали, що сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг та Херсон. Внаслідок чергових ворожих атак є загиблі та поранені.
Додамо, через російський ракетний удар по Кривому Рогу відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень.