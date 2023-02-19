Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло троє осіб, поранені діти
Сьогодні, 19 лютого, окупанти обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок російської атаки загинуло троє осіб.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
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Один із ворожих снарядів влучив у подвір'я місцевих жителів. Під час обстрілу в домівці перебувала сім'я — троє дорослих та двоє дітей.
"Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", — повідомляє Херсонська ОВА.
Окупанти поранили ще одну дитину, а саме — 8-річного хлопчика. Наразі його стан стабільний. Лікарі надають дитині необхідну допомогу.
Нагадаємо, начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації міста.
Також ми писали, що у селі Олександрівка на деокупованій Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. Він отримав травму ноги, на допомогу прибули медики.