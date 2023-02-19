Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло троє осіб, поранені діти

Один із снарядів рф влучив у подвір'я місцевих жителів

Сьогодні, 19 лютого, окупанти обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок російської атаки загинуло троє осіб.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Один із ворожих снарядів влучив у подвір'я місцевих жителів. Під час обстрілу в домівці перебувала сім'я — троє дорослих та двоє дітей.

"Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його шпиталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", — повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти поранили ще одну дитину, а саме — 8-річного хлопчика. Наразі його стан стабільний. Лікарі надають дитині необхідну допомогу.

Нагадаємо, начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там відбувається те, що відбувалося і за часів окупації міста.

Також ми писали, що у селі Олександрівка на деокупованій Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. Він отримав травму ноги, на допомогу прибули медики.