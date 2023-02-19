Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли три человека, ранены дети
Сегодня, 19 февраля, оккупанты обстреляли село Бургунка Бериславского района Херсонской области. В результате российской атаки погибли три человека.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. Во время обстрела в доме находилась семья — трое взрослых и двое детей.
"Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", — сообщает Херсонская ОВА.
Оккупанты ранили еще одного ребенка, а именно — 8-летнего мальчика. Сейчас его состояние стабильное. Врачи оказывают ребенку необходимую помощь.
Напомним, начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там происходит то, что происходило и при оккупации города.
Также мы писали, что в селе Александровка на деоккупированной Херсонщине мужчина взорвался на вражеской мине. Он получил травму ноги, на помощь прибыли медики.