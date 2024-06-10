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Оккупанты обстреляли Херсонскую область — какие последствия

10 июня 2024 08:38
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Оккупанты снова обстреляли Херсонщину — есть пострадавшие
Поврежден дом в Херсонской области. Фото: иллюстративный, Херсонская ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В течение суток враг атаковал города и поселки в Херсонской области. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома. Также известно о двух раненых жителях.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в понедельник, 10 июня.

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За прошедшие сутки Херсонская область оказалась под вражеским огнем и авиаударами. Оккупанты обстреливали жилые кварталы населенных пунктов, известно о повреждении двух частных домов. Также в регионе пострадали два человека.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что российские военные обстреливали Ивановку, Александровку, Велетенское, Янтарное, Томину Балку, Молодецкое, Берислав, Дудчаны, Осокоровку, Качкаровку, Республиканец и город Херсон.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область — какие последствия - фото 1
Публикация Прокудина. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за прошедшие сутки армия противника уменьшилась на 1190 солдат.

Мы писали, что российские оккупанты на протяжении суток ударили 523 раза по Запорожской области. Под ударом противника оказались восемь населённых пунктов.

Александр Прокудин
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