Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та атакували дроном: є постраждалі

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 28 серпня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

У понеділок, 28 серпня, російські терористи обстріляли Марганецьку громаду та місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Повідомляється, що Марганецьку громаду окупанти накрили артилерійським вогнем. Водночас місто Нікополь атакували дроном-камікадзе.

Через російські обстріли районних центрів постраждали четверо людей. За інформацією представників ОДА, вони лікуватимуться вдома.

Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив адміністративну будівлю. На місці відразу спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також понівечено п'ять автомобілів.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них.

Також ми писали, що 28 серпня російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв зросла до трьох, ще одна людина вважається безвісти зниклою.

Окрім цього, приміщення, у яке влучили росіяни у селі Гоголове на Полтавщині, загорілося. Андрій Єрмак показав наслідки.