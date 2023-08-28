Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та атакували дроном: є постраждалі arrow

Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та атакували дроном: є постраждалі

28 серпня 2023 19:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та атакували дроном: є постраждалі
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини 28 серпня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 28 серпня, російські терористи обстріляли Марганецьку громаду та місто Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровщини

Повідомляється, що Марганецьку громаду окупанти накрили артилерійським вогнем. Водночас місто Нікополь атакували дроном-камікадзе. 

Через російські обстріли районних центрів постраждали четверо людей. За інформацією представників ОДА, вони лікуватимуться вдома.

Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив адміністративну будівлю. На місці відразу спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також понівечено п'ять автомобілів. 

null
Пошкоджений автомобіль. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них. 

Також ми писали, що 28 серпня російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв зросла до трьох, ще одна людина вважається безвісти зниклою. 

Окрім цього, приміщення, у яке влучили росіяни у селі Гоголове на Полтавщині, загорілося. Андрій Єрмак показав наслідки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз