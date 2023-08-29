Росіяни вбили п'ятьох мешканців Донеччини, четверо отримали поранення
Російські загарбники протягом 28 серпня вбили у Донецькій області п'ятьох мирних мешканців. Ще чотирьох людей було поранено.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни обстрілюють Донеччину
"За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", — написав Кириленко на своїй сторінці у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки ці міста перебувають в окупації. Росіяни ретельно знищують усі сліди своїх злочинів.
Раніше ми розповідали, що у понеділок, 28 серпня, російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв зросла.
Нагадуємо, 27 серпня, росіяни обстріляли декілька громад Дніпропетровщини та місто Кривий Ріг. Минулося без загиблих та постраждалих, однак є значні руйнування.