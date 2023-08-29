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Оккупанты обстреляли больницу на Черниговщине

29 августа 2023 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли больницу на Черниговщине
Последствия обстрела больницы в Торецке. Фото архивное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 29 августа, российские террористы обстреляли медицинское учреждение в Черниговской области. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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Оккупанты обстреляли больницу на Черниговщине

Сообщается, что россияне атаковали город Семеновка на Черниговщине во второй половине дня. Там они попали в медицинское учреждение, обстреляв хирургический корпус местной больницы.

Информация о последствиях террористической атаки уточняется.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 29 августа в результате артиллерийских обстрелов города Купянск на Харьковщине погиб гражданский мужчина 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником.

Также мы писали, что российские захватчики 28 августа убили в Донецкой области пятерых мирных жителей. Еще четыре человека были ранены.

Добавим, что 28 августа, российские террористы обстреляли Марганецкую общину и город Никополь на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки пострадали.

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