Оккупанты обстреляли больницу на Черниговщине

Последствия обстрела больницы в Торецке. Фото архивное: google

Во вторник, 29 августа, российские террористы обстреляли медицинское учреждение в Черниговской области. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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Сообщается, что россияне атаковали город Семеновка на Черниговщине во второй половине дня. Там они попали в медицинское учреждение, обстреляв хирургический корпус местной больницы.

Информация о последствиях террористической атаки уточняется.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 29 августа в результате артиллерийских обстрелов города Купянск на Харьковщине погиб гражданский мужчина 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником.

Также мы писали, что российские захватчики 28 августа убили в Донецкой области пятерых мирных жителей. Еще четыре человека были ранены.

Добавим, что 28 августа, российские террористы обстреляли Марганецкую общину и город Никополь на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки пострадали.