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Оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и атаковали дроном: есть пострадавшие

28 августа 2023 19:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и атаковали дроном: есть пострадавшие
Последствия российского обстрела Никопольщины 28 августа 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 28 августа, российские террористы обстреляли Марганецкую громаду и город Никополь на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Сообщается, что Марганецкую громаду оккупанты накрыли артиллерийским огнем. В то же время город Никополь атаковали дроном-камикадзе.

Из-за российских обстрелов в районном центре пострадали четыре человека. По информации представителей ОГА, они будут лечиться дома.

Кроме того, вражеский огонь повредил административное здание. На месте сразу загорелся пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Также повреждено пять автомобилей.

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Поврежденный автомобиль. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Напомним, в ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинской ПВО удалось уничтожить четыре из них.

Также мы писали, что 28 августа российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. В результате вражеского обстрела количество жертв возросло до трех, еще один человек считается пропавшим без вести.

Кроме того, помещение, в которое попали россияне в селе Гоголево на Полтавщине, загорелось. Андрей Ермак показал последствия.

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