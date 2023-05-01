Окупанти обстріляли ракетами Дніпропетровську область: понад 20 поранених
Окупанти атакували Дніпропетровську область. Противник використовував ракети. Внаслідок обстрілу постраждали 25 людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
За словами Лисака, військові повітряного командування "Схід" збили сім ворожих ракет, однак є й влучання. Найбільше постраждав Павлоградський район.
Внаслідок атаки, попередньо, постраждали 25 людей, у тому числі троє дітей.
Лисак розповів, що у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому сталася пожежа. Рятувальники вже приборкали вогонь. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів.
"Є руйнування й у громадах району. У Вербківській — побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій — пошкоджено школу", — розповів Лисак.
Наразі на місцях обстрілів працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо, увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.
Також ми писали, що нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.
Додамо, сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.