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Окупанти обстріляли ракетами Дніпропетровську область: понад 20 поранених

1 травня 2023 08:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли ракетами Дніпропетровську область: понад 20 поранених
Наслідки російського обстрілу в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупанти атакували Дніпропетровську область. Противник використовував ракети. Внаслідок обстрілу постраждали 25 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

За словами Лисака, військові повітряного командування "Схід" збили сім ворожих ракет, однак є й влучання. Найбільше постраждав Павлоградський район. 

Внаслідок атаки, попередньо, постраждали 25 людей, у тому числі троє дітей.

Лисак розповів, що у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому сталася пожежа. Рятувальники вже приборкали вогонь. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів.

"Є руйнування й у громадах району. У Вербківській — побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій — пошкоджено школу", — розповів Лисак.

Наразі на місцях обстрілів працюють всі необхідні служби.

Последствия российского обстрела
Рятувальники на місці обстрілу в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, увечері 30 квітня у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про сильну пожежу над містом.

Також ми писали, що нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.

Додамо, сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

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