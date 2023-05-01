Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровскую область: более 20 раненых
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал ракеты. В результате обстрела пострадали 25 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия обстрела Днепропетровской области
По словам Лысака, военные воздушного командования "Восток" сбили семь вражеских ракет, однако есть и попадание. Больше всего пострадал Павлоградский район.
В результате атаки, предварительно, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.
Лысак рассказал, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие, на котором произошел пожар. Спасатели уже ликвидировали огонь. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.
"Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской — побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской — два. В Межирицкой — повреждена школа", — рассказал Лысак.
В настоящее время на местах обстрелов работают все необходимые службы.
Напомним, вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.
Также мы писали, что ночная атака на Киев производилась одновременно и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Вся русская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.
Добавим, сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили около 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.