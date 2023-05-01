Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровскую область: более 20 раненых arrow

Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровскую область: более 20 раненых

1 мая 2023 08:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровскую область: более 20 раненых
Последствия российского обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал ракеты. В результате обстрела пострадали 25 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия обстрела Днепропетровской области

По словам Лысака, военные воздушного командования "Восток" сбили семь вражеских ракет, однако есть и попадание. Больше всего пострадал Павлоградский район.

В результате атаки, предварительно, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.

Лысак рассказал, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие, на котором произошел пожар. Спасатели уже ликвидировали огонь. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

"Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской — побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской — два. В Межирицкой — повреждена школа", — рассказал Лысак.

В настоящее время на местах обстрелов работают все необходимые службы.

Последствия российского обстрела
Спасатели на месте обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.

Также мы писали, что ночная атака на Киев производилась одновременно и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Вся русская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.

Добавим, сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили около 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас