Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровскую область: более 20 раненых

Последствия российского обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Противник использовал ракеты. В результате обстрела пострадали 25 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия обстрела Днепропетровской области

По словам Лысака, военные воздушного командования "Восток" сбили семь вражеских ракет, однако есть и попадание. Больше всего пострадал Павлоградский район.

В результате атаки, предварительно, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.

Лысак рассказал, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие, на котором произошел пожар. Спасатели уже ликвидировали огонь. В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

"Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской — побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской — два. В Межирицкой — повреждена школа", — рассказал Лысак.

В настоящее время на местах обстрелов работают все необходимые службы.

Спасатели на месте обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, вечером 30 апреля в городе Павлоград Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали о сильном пожаре над городом.

Также мы писали, что ночная атака на Киев производилась одновременно и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Вся русская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.

Добавим, сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили около 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.