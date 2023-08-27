Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибла женщина
В воскресенье 27 августа российские террористы обстреляли центральную часть Херсона. Есть погибшая женщина и раненый мужчина.
Об этом сообщают в Херсонской ОВА.
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Сообщается, что российские оккупанты нанесли удар около 15:00, поцелил из артиллерии.
В результате погибла женщина, которая находилась на улице. Она получила травмы несовместимые с жизнью. Также ранен мужчина, его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
Кроме того, вражеский огонь повредил гражданскую инфраструктуру.
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"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 августа, около 13:00 российские террористы обстреляли Харьковщину. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Также мы писали, что в ночь на 27 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.