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Оккупанты обстреляли волонтеров, которые доставляли помощь в Херсонскую область

6 июля 2023 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли волонтеров, которые доставляли помощь в Херсонскую область
Автомобиль волонтеров. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 июля, российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров. Они доставляли гуманитарную помощь жителям села Садовое в Херсонской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"Российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров, которые доставили гуманитарную помощь в село Садовое в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Волонтеры успели снять на видео моменты взрывов в результате российской атаки.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что во вторник утром, 4 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

Добавим, 3 июля российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города, погибли три человека.

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