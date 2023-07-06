Оккупанты обстреляли волонтеров, которые доставляли помощь в Херсонскую область
Сегодня, 6 июля, российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров. Они доставляли гуманитарную помощь жителям села Садовое в Херсонской области.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Обстрел волонтеров
"Российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров, которые доставили гуманитарную помощь в село Садовое в Херсонской области", — говорится в сообщении.
Волонтеры успели снять на видео моменты взрывов в результате российской атаки.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.
Также мы писали, что во вторник утром, 4 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.
Добавим, 3 июля российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города, погибли три человека.