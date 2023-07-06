Оккупанты обстреляли волонтеров, которые доставляли помощь в Херсонскую область

Автомобиль волонтеров. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 6 июля, российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров. Они доставляли гуманитарную помощь жителям села Садовое в Херсонской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Обстрел волонтеров

"Российские оккупанты обстреляли команду международных волонтеров, которые доставили гуманитарную помощь в село Садовое в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Волонтеры успели снять на видео моменты взрывов в результате российской атаки.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что во вторник утром, 4 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

Добавим, 3 июля российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города, погибли три человека.