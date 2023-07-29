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Оккупанты обстреляли учебное заведение в Сумах

29 июля 2023 21:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли учебное заведение в Сумах 29 июля
Россияне обстреляли Сумы. Иллюстративное фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

Об этом сообщают в Сумской ОВА.

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Россияне обстреляли Сумы 29 июля

Сообщается, что россияне обстреляли учебное заведение в Сумах. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

В ОВА отмечают, что на месте прилета работают все необходимые службы.

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Сообщение ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.

Добавим, что вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.

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