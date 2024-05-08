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У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні цієї ночі

8 травня 2024 09:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні цієї ночі
Робота сил ППО. Фото ілюстративне: ОК "Північ"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські загарбники у ніч проти 8 травня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 55 ракет та 21 дрон, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 39 ракет на 20 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Звіт про збиті російські ракети. Фото: Повітряні сили

Ракетний обстріл України 8 травня

Загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. — РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія Каспійського моря);
  • 1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
  • 21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — РФ.).

Робота української ППО

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні у ніч проти середи, 8 травня. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Зокрема, внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Броварах сталась пожежа. Травмовано двоє людей, їх відправили в лікарню.

Президент Володимир Зеленський засудив цинічний удар Росії по Україні у день, коли цивілізований світ відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Україна
обстріли
ППО
ракети
дрони
війна в Україні
ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ

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