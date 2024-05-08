У Повітряних силах розповіли, скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні цієї ночі

Робота сил ППО. Фото ілюстративне: ОК "Північ"

Російські загарбники у ніч проти 8 травня завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом ворог випустив 55 ракет та 21 дрон, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 39 ракет на 20 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Читайте також:

Звіт про збиті російські ракети. Фото: Повітряні сили

Ракетний обстріл України 8 травня

Загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. — РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ., акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракети "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — РФ.).

Робота української ППО

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні у ніч проти середи, 8 травня. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Зокрема, внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Броварах сталась пожежа. Травмовано двоє людей, їх відправили в лікарню.

Президент Володимир Зеленський засудив цинічний удар Росії по Україні у день, коли цивілізований світ відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.