Оккупанты обстреляли Запорожье — в МВД рассказали о последствиях

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 8 мая. Под прицелом, в частности, оказалось и Запорожье. Вражеский обстрел нанес повреждения гражданской и критической инфраструктуре города.

В МВД рассказали и показали последствия российского удара.

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Последствия обстрелов Запорожья 8 мая

Отмечается, что российская атака повредила пожарно-спасательную часть, служебные помещения и фасад здания. Кроме того под удар попали объекты критической и гражданской инфраструктуры, гаражный кооператив, один из парков города и городской транспорт.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Также показали последствия обстрелов в Киевской области.

Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.