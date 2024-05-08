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Оккупанты обстреляли Запорожье — в МВД рассказали о последствиях

8 мая 2024 11:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Запорожье — в МВД рассказали о последствиях
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 8 мая. Под прицелом, в частности, оказалось и Запорожье. Вражеский обстрел нанес повреждения гражданской и критической инфраструктуре города.

В МВД рассказали и показали последствия российского удара.

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Последствия обстрелов Запорожья 8 мая

Отмечается, что российская атака повредила пожарно-спасательную часть, служебные помещения и фасад здания. Кроме того под удар попали объекты критической и гражданской инфраструктуры, гаражный кооператив, один из парков города и городской транспорт.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Обстрел Запорожья 8 мая
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Обстрел Украины 8 мая
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

 

Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Также показали последствия обстрелов в Киевской области.

Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.

война
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Запорожье
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война в Украине

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