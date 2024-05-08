Оккупанты обстреляли Запорожье — в МВД рассказали о последствиях
Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 8 мая. Под прицелом, в частности, оказалось и Запорожье. Вражеский обстрел нанес повреждения гражданской и критической инфраструктуре города.
В МВД рассказали и показали последствия российского удара.
Последствия обстрелов Запорожья 8 мая
Отмечается, что российская атака повредила пожарно-спасательную часть, служебные помещения и фасад здания. Кроме того под удар попали объекты критической и гражданской инфраструктуры, гаражный кооператив, один из парков города и городской транспорт.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.
К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Также показали последствия обстрелов в Киевской области.
Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.
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