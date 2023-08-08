Окупанти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині: що відомо

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч проти 8 серпня російські терористи обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Ворог бив з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як відомо, у Нікополі пошкоджені одразу два ліцеї, понівечена адмінбудівля. А ще — 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач.

"А в Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Головне — всюди обійшлося без загиблих та постраждалих", — наголосив Лисак.

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 6

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.

Додамо, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.