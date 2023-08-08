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Оккупанты обстреляли жилые дома в Днепропетровской области: что известно

8 августа 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли жилые дома в Днепропетровской области: что известно
Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 8 августа российские террористы обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Враг бил из тяжелой артиллерии и "Града".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как известно, в Никополе повреждены сразу два лицея, изуродовано админздание. А еще — 12 частных домов, две хозяйственных постройки, авто, газопровод и четыре линии электропередач.

"А в Покровской громаде снаряды агрессора избили энергетический объект. Главное — повсюду обошлось без погибших и пострадавших", — подчеркнул Лысак.

  • Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия обстрелов в Днепропетровской области Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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скріншот

Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.

Добавим, что глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно еще около 30 раненых.

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