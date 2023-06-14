Окупанти обстріляли житлові сектори Краматорська і Костянтинівки: є загиблі

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Telegram-канал Павла Кириленка

Уранці 14 червня російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку і Краматорськ. Внаслідок обстрілу загинуло три людини, дві особи були поранені.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Російські окупанти сьогодні вранці, близько п'ятої години ранку, обстріляли міста Донецької області.

Під удар потрапили Костянтинівка і Краматорськ.

Обстріл Донецької області

Фото: Telegram Кириленка

Костянтинівка

У цьому місті зафіксовано численні удари по житловому сектору.

Зокрема:

два будинки було зруйновано;

55 осель пошкоджено.

На місці обстрілів у Донецькій області

Фото: Telegram Кириленка

Також російські снаряди пошкодили газогін і лінії електропередач.

У Костянтинівці загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Наслідки обстрілу Донеччини

Фото: Telegram Кириленка

Краматорськ

У Краматорську було зруйновано п’ять приватних житлових будинків.

Росіяни обстріляли приватний сектор

Фото: Telegram Кириленка

Понад 20 осель були пошкоджені.

Внаслідок обстрілу цього міста загинуло дві людини, ще одна була поранена.

Кириленко про обстріли Костянтинівки і Краматорська

Нагадаємо, що 5 травня окупанти обстріляли ракетами С-300 міста Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства.

У Слов'янську дві ракети С-300 влучили в будівлю заводу "Зевс Кераміка", а у Краматорську було пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Виявили пошкодження приміщень, проте все цінне обладнання було своєчасно евакуйовано до безпечніших регіонів України.

Додамо, що за кілька днів до того обстрілу СБУ затримала навідників російських ракет на Сили оборони в Краматорську.