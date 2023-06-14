Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли житлові сектори Краматорська і Костянтинівки: є загиблі arrow

Окупанти обстріляли житлові сектори Краматорська і Костянтинівки: є загиблі

14 червня 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти обстріляли житлові сектори Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Telegram-канал Павла Кириленка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уранці 14 червня російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку і Краматорськ. Внаслідок обстрілу загинуло три людини, дві особи були поранені.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Удар по Донеччині

Російські окупанти сьогодні вранці, близько п'ятої години ранку, обстріляли міста Донецької області.

Під удар потрапили Костянтинівка і Краматорськ.

Обстріл Донецької області
Обстріл Донецької області
Фото: Telegram Кириленка

Костянтинівка

У цьому місті зафіксовано численні удари по житловому сектору.

Зокрема:

  • два будинки було зруйновано;
  • 55 осель пошкоджено.
На місці обстрілів у Донецькій області
На місці обстрілів у Донецькій області
Фото: Telegram Кириленка

Також російські снаряди пошкодили газогін і лінії електропередач.

У Костянтинівці загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Telegram Кириленка

Краматорськ

У Краматорську було зруйновано п’ять приватних житлових будинків.

Росіяни обстріляли приватний сектор
Росіяни обстріляли приватний сектор
Фото: Telegram Кириленка

Понад 20 осель були пошкоджені.

Внаслідок обстрілу цього міста загинуло дві людини, ще одна була поранена.

Кириленко про обстріли Костянтинівки і Краматорська
Кириленко про обстріли Костянтинівки і Краматорська

Нагадаємо, що 5 травня окупанти обстріляли ракетами С-300 міста Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства.

У Слов'янську дві ракети С-300 влучили в будівлю заводу "Зевс Кераміка", а у Краматорську було пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Виявили пошкодження приміщень, проте все цінне обладнання було своєчасно евакуйовано до безпечніших регіонів України.

Додамо, що за кілька днів до того обстрілу СБУ затримала навідників російських ракет на Сили оборони в Краматорську.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB