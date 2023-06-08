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Окупанти обстрілюють Херсон під час евакуації

8 червня 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстрілюють Херсон під час евакуації
Евакуація мешканців з підтоплених районів Херсона. Фото: УП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Атака відбувається під час евакуації людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник ОП Андрій Єрмак.

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За словами Прокудіна, російські війська б'ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Єрмак заявив, що атака окупантів відбувається під час евакуації.

"Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона. 

Також ми писали, що за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

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