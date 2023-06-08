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Оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации

8 июня 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации
Эвакуация жителей с подтопленных районов Херсона. Фото: УП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты обстреливают город Херсон. Атака происходит во время эвакуации людей в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и руководитель ОП Андрей Ермак.

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По словам Прокудина, российские войска бьют по прибрежным территориям и центральной части города.

Ермак заявил, что атака оккупантов происходит во время эвакуации.

"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", — подчеркнул Ермак.

Напомним, Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Также мы писали, что по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

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