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Окупанти обстрілюють Херсон, — Прокудін

10 травня 2023 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстрілюють Херсон, — Прокудін
Людей закликали перебувати в укриттях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прямо зараз, 10 травня, російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсона

Прокудін заявив, що окупанти знову обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Поранень зазнали троє місцевих мешканців, стан двох із них оцінюють як середньої тяжкості.

Також ми писали, що 8 травня телеком-провайдери потрапили під російський обстріл у Херсонській області. Фахівці не розгубилися та навіть врятували поранену жінку.

Додамо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків у районі Каспію.

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