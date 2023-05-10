Оккупанты обстреливают Херсон, — Прокудин

Людей призвали находиться в укрытиях

Прямо сейчас, 10 мая, российские оккупанты обстреливают город Херсон. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин заявил, что оккупанты снова обстреливают Херсон.

Напомним, россияне обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. Ранения получили трое местных жителей, состояние двух из них оценивают как средней тяжести.

Также мы писали, что 8 мая телеком-провайдеры попали под российский обстрел в Херсонской области. Специалисты не растерялись и даже спасли раненую женщину.

Добавим, что противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.