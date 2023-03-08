На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
Российские оккупанты начали использовать новые символы на своей технике. В Мариуполе был замечен треугольник поверх буквы Z.
Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Фиксируем использование новых отметок оккупантов в последних колоннах. Треугольник поверх "Z". До этого большинство колонны имели отметку "V" или вообще без отметок", — рассказал Андрющенко.
Он отметил, что круг в треугольнике не наблюдается с начала зимы.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.
Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.
Добавим, что российская оккупационная "администрация" Мариуполя усилила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.