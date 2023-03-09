Оккупанты перегруппировались в Мариуполе и вывели свои логистические центры за город
После последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Однако, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Заявление мэра
С начала февраля текущего года в городе Мариуполь происходят частые взрывы, и местные жители сообщают о попадании в составы боекомплектов военных РФ и военной техники. Это подтверждает продолжающуюся активность захватчиков на территории города.
Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, подчеркнул, что ситуация в городе остается сложной и население продолжает оставаться под угрозой со стороны захватчиков. Они не только продолжают проводить фильтрацию среди населения, но также перенесли свои логистические центры за пределы города, чтобы уменьшить свои потери и риски. Однако это не означает, что город больше не является целью захватчиков, и необходимо продолжать усилия для защиты местных жителей и предотвращения дальнейших атак.
Напомним, что российские оккупанты начали использовать новые символы на своей технике. В Мариуполе был замечен треугольник поверх буквы Z.
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.
Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.