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Оккупанты перебрасывают танки в сторону Бердянска, — Андрющенко

5 августа 2023 14:00
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты перебрасывают танки в сторону Бердянска, — Андрющенко
Россияне перебрасывают танки в Бердянск. Фото: скриншот
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

4 августа в Мариуполе была зафиксирована переброска техники в сторону временно оккупированного Бердянска. Среди прочего были отмечены танки.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Вчера снова перебрасывание в сторону Бердянска. Включая танки. Правда, в небольшом количестве" , — отметил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что колонна оккупантов насчитывает 20 грузовиков, преимущественно с боекомплектом.

"Из них семь тентованных в отдельном сопровождении полицейских с пробосковыми маячками прямо на Бердянскую трассу. Танки на лафетах. По наблюдению — по ремонту/обслуживанию на базах Новоазовского раойна в сторону Бердянска", резюмировал Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики усилили зачистки и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.

Напомним, что на временно оккупированные территории захватчики свозят студентов РФ и используют их в пропагандистских целях. В частности, создают специальные "студенческие трудовые отряды".

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