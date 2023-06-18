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Окупанти перекидають військову техніку через Мелітополь, — Федоров

18 червня 2023 15:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на Запоріжжі: окупанти нарощують сили в Мелітополі та регіоні
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мелітополь та вся Запорізька область — це важливий логістичний центр для окупантів. Росіяни продовжують перекидати військову техніку з Херсонщини на Запорізький напрямок та нарощують сили. 

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров

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За словами Федорова, противник перекидає через Мелітополь свою техніку, а інші населені пункти поблизу використовує як військові бази. 

"В Бердянську на аеродромі базуються два десятки гелікоптерів. В Токмаку особового складу армії рф більше ніж місцевих мешканців", — йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, як повідомляє Федоров, Сили оборони України успішно знищують логістику росіян. У цьому їм допомагають місцеві мешканці, які фіксують пересування ворога та надсилають дані нашим військовим. 

"Завдяки повідомленням мешканців одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу. Щось трапилось з залізницею поблизу Мелітополя", — стверджує Федоров. 

 

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Повідомлення про ситуацію у Запорізькій області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти почали перестрілку із співробітниками ФСБ та комендатури. Ніч для місцевих жителів була неспокійною.

Додамо, окупаційна влада заявляє, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Запоріжжі. 

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