Ситуация в Запорожье: оккупанты наращивают силы в Мелитополе и регионе

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Иван Федоров\Telegram

Мелитополь и вся Запорожская область — это важный логистический центр для оккупантов. Россияне продолжают опрокидывать военную технику из Херсона на Запорожское направление и наращивают силы.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, противник опрокидывает через Мелитополь свою технику, а другие населенные пункты поблизости использует как военные базы.

"В Бердянске на аэродроме базируются два десятка вертолетов. В Токмаке личного состава армии РФ больше чем местных жителей", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщает Федоров, Силы обороны Украины успешно уничтожают логистику россиян. В этом им помогают местные жители, которые фиксируют передвижение врага и посылают данные нашим военным.

"Благодаря сообщениям жителей одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи. Что-то случилось с железной дорогой вблизи Мелитополя" , — утверждает Федоров.

Сообщение о ситуации в Запорожской области. Фото: скриншот

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты начали перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры. Ночь для местных жителей была неспокойной.

Добавим, оккупационные власти заявляют, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье.