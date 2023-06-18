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Оккупанты перебрасывают военную технику через Мелитополь, — Федоров

18 июня 2023 15:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация в Запорожье: оккупанты наращивают силы в Мелитополе и регионе
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: Иван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Мелитополь и вся Запорожская область — это важный логистический центр для оккупантов. Россияне продолжают опрокидывать военную технику из Херсона на Запорожское направление и наращивают силы.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, противник опрокидывает через Мелитополь свою технику, а другие населенные пункты поблизости использует как военные базы.

"В Бердянске на аэродроме базируются два десятка вертолетов. В Токмаке личного состава армии РФ больше чем местных жителей", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщает Федоров, Силы обороны Украины успешно уничтожают логистику россиян. В этом им помогают местные жители, которые фиксируют передвижение врага и посылают данные нашим военным.

"Благодаря сообщениям жителей одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи. Что-то случилось с железной дорогой вблизи Мелитополя" , — утверждает Федоров.

 

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Сообщение о ситуации в Запорожской области. Фото: скриншот

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты начали перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры. Ночь для местных жителей была неспокойной.

Добавим, оккупационные власти заявляют, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье.

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