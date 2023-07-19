Окупанти планують нові провокації на ЗАЕС, які призведуть до аварії, — ГУР

Запорізька атомна електростанція. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Російські окупанти планують нові провокації на Запорізькій атомній електростанції із застосуванням важкого озброєння. Це може призвести до масштабної аварії.

Про це повідомляє ГУР.

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Провокації росіян на Запорізькій АЕС

У ГУР розповіли, ймовірно, найближчим часом російські загарбники планують організацію чергової збройної провокації на території тимчасово окупованої ЗАЕС. З цією метою "Департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту фейк про підготовку України здійснити штурм станції.

"Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України". Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти готують імітаційні обстріли Запорізької АЕС з метою подальшого звинувачення в них українських військових.

У ГУР наголосили, що такі дії росіян — це акт ядерного тероризму. Україна неодноразово говорила, що лише повернення Запорізької АЕС під повний контроль, а також створення демілітаризованої зони, гарантуватиме безпечну роботу станції.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС з боку Росії після переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.

Також ми писали, що російські окупанти планують перевести енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Це створить нові загрози для станції.